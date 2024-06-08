Отношение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на Западе поменялось, поскольку «публичными шутовскими выходками и лживыми заявлениями» он настроил союзников республики против себя. На это обратила внимание турецкая газета DikGAZETE.

«Неслучайно западные издания начинают развенчивать миф о «герое» Зеленском», — указывается в материале.

Согласно информации издания, украинский лидер постепенно превращается в неуравновешенного человека, неадекватно воспринимающего актуальную действительность.

По мнению журналистов издания, Зеленский, скорее всего, не понимает, что делать дальше, и чувствует себя загнанным в угол, а на Западе растет уверенность в неизбежном крахе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российско-украинском конфликте.

Некоторое время назад Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Киев исключительно как инструмент Соединенных Штатов.

Ранее Зеленский публично раскритиковал Байдена.