Нетаньяху прокомментировал освобождение четверых заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность тем, кто принимал участие в операции по спасению четверых израильских заложников из сектора Газа, а также выразил готовность вернуть всех пленных, находящихся у ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не успокоимся, пока не завершим миссию и не вернем всех похищенных домой», — сказал он, отметив, что речь идет не только о живых.

По его словам, «Израиль не сдается перед лицом терроризма и действует с творческим подходом и безграничной смелостью».

8 июня стало известно, что израильские военнослужащие освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин РФ. В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.