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В МИД РФ предложили сместить вектор международных переговоров

Захарова высказала идею сместить вектор переговорного процесса в Африку.

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что нужно смещать вектор переговорного процесса в Африку. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат приняла участие в панельной сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на полях ПМЭФ-2024. Ее спросили, не стоит ли перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Шанхай или в Африку.

Захарова ответила, что Африка действительно должна получить компенсацию за то, что континент столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты.

«Почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?» — добавила она.

До этого Захарова заявила, что Запад одержим доминированием, но его мировоззрение никто не разделяет.

Также Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой по отношению к России и преступными действиями подталкивает Европу к катастрофе.

По мнению дипломата, Макрон и его команда — это случайные люди, оказавшиеся у власти во Франции, у них нет опыта государственного управления, опыта «реальных дел» как на международной арене, так и в своей стране. При этом претензии Франции на собственную значимость колоссальные, отметила Захарова. Дипломат призвала народ Франции спросить у своего президента, отдает ли он себе отчет, в какую катастрофу он втягивает Францию и всю Европу.

Макрон с начала этого года постоянно заявляет, что Франция готова отправить войска на Украину в случае, если Киев это попросит. В России считают, что это приведет к ухудшению украинского конфликта.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.

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