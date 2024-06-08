Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине

Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта, которая в июне пройдет в Швейцарии, станет стратегической дискуссией и поможет заложить основу для решения ситуации. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство «Укринформ».

По его словам, ядерный вопрос, безопасность гражданской инфраструктуры и продовольственная безопасность являются «основными строительными «кирпичами» длительного мира» на Украине. Страны, которые примут участие в конференции, могут достичь договоренностей по этим пунктам, сказал французский лидер.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по итогам международной конференции по урегулированию конфликта на Украине не будет подписано мирное соглашение, поскольку для этого за столом переговоров должна присутствовать и Россия.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена. Президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее были названы три цели конференции по Украине в Швейцарии.