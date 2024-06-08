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Глава Республики Сербской обратился к балканским странам с призывом

Глава РС БиГ Додик: Балканы должны избавиться от давления тонущих империй

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Reuters

Балканы должны избавиться от давления «тонущих империй». Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, слова которого передает ТАСС.

«Я думаю, что пришло время, когда Балканы должны принадлежать балканским народам. И каждое решение будет решением этих народов. А не тонущих империй, которых мы насмотрелись в ходе истории», — сказал он.

7 июня Додик заявил, что решение об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины есть, когда определится дата проведения референдума, пока неизвестно.

В этот же день Додик рассказал, что Запад планировал разделить Россию на пять частей. По его словам, президент России Владимир Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Глава Республики Сербской назвал Путина «национальным богатством России и всего русского народа».

Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской в 2024 году демонстрирует восстановительный рост.

Ранее сообщалось, что Запад требует от Республики Сербской ввести санкции против РФ.

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