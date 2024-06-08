США уличили в рекламе ПМЭФ

США создают препятствия для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гражданам разных стран, чем обеспечивают рекламу этого мероприятия. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, слова которого передает ТАСС.

«США тоже много лет уже участвуют в рекламной кампании по продвижению форума. Они запрещают приезжать, снимают с рейсов желающих приезжать на ПМЭФ граждан самых разных стран», — подчеркнул он.

8 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, заявил, что усилия США по поддержанию собственной технологической гегемонии дорого обходятся и их союзникам.

7 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, отметил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены.

Президент Боливии Луис Арсе в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

Ранее Путин оценил дефицит торгового баланса в США.