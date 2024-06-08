Швейцарская конференция по Украине не будет способствовать переговорному процессу, так как на ней соберутся страны, готовые дальше поддерживать милитаризацию и нацификацию Киева. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, слова которого передает РИА Новости.

«Вот о чем будет швейцарский форум, как бы они ни пытались представить это иным образом», — подчеркнул он.

7 июня Косачев заявил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до начала.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что президент США Джо Байден может посетить конференцию по Украине в Швейцарии.

До этого стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее в МИД РФ заявили, что участники конференции по Швейцарии не хотят мира.