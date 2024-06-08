На Украине чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Об этом пишет британская газета The Times.

В публикации также говорится, что Ермак узурпировал демократические процессы. Отмечается, что глава офиса полностью контролирует доступ к Зеленскому. Послы стран «Большой семерки» (G7), которые недавно хотели встретиться с Зеленским, провели в итоге встречу с Ермаком.

Источники The Times утверждают, что Ермак «фактически является главой Украины».

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине. Он пояснил, что на Украине есть закон о военном положении, в котором сказано, что в условиях военного положения президентские выборы в стране не проводятся, но там не говорится, что они пролонгируются.

Также Путин сказал, что исполнительная власть Украины утратила легитимность.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после того, как Владимир Зеленский потерял свою легитимность, его судьба предрешена.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что США хотят сместить Зеленского.