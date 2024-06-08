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Путин встретился с сыном Кадырова

Кадыров сообщил о личной встрече Путина и своего сына Эли

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Эли Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Кадыров-старший, сопроводив пост фотографиями со встречи.

В свои 17 лет Эли Кадыров занимает должность генерального директора спортивного клуба «Ахмат» в Чечне. По словам Кадырова-старшего, российский лидер сам пригласил его сына на личную встречу.

Путин поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про его дедушку Ахмата Кадырова — первого президента Чечни.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», — поделился Рамзан Кадыров.

В мае другой сын Кадырова, 18-летний Ахмат, был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Республики Чечня. Его предшественник, Иса Ибрагимов, был переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики.

Ранее племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни.

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