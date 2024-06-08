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Премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России

Фицо: разрешая Украине бить по России, Запад хочет обострить конфликт

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Petr David Josek/AP

Согласие ряда стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, свидетельствует о желании обострить конфликт, Словакия в подобные авантюры втянута не будет. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, «к которому обязательно дойдет».

Фицо также сообщил, что 8 июня проголосовал на выборах в Европейский парламент, которые проходят в его стране. Он призвал избирать таких депутатов, которые поддерживали мирные инициативы, а не продолжение конфликта.

31 мая Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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