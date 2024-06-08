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Бербок выступила с заявлением о Путине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине

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Benjamin Westhoff/Reuters

От президента Российской Федерации Владимира Путина зависит мир на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает издание Welt.

«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — сказала она.

Дипломат также отметила, что ФРГ будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она будет в этом нуждаться.

До этого Бербок обвинила Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

7 июня президент России снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. При этом лидер РФ подчеркнул, что Российская Федерация готова к этим переговорам, но только на тех условиях, о которых стороны договаривались в Минске и в Стамбуле, «а не на каких-то придумках».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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