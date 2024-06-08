В Турции рассказали, придется ли стране покинуть НАТО после вступления в БРИКС

Возможное вступление Турции в БРИКС не потребует от нее выхода из НАТО и отрыва от коллективного Запада. Об этом пишет местная газета Aydınlık со ссылкой на профессора Хасана Унала.

По его словам, сейчас некоторые эксперты и политики пытаются убедить Анкару в том, что она не может быть одновременно членом БРИКС и НАТО. Однако, если власти США и европейских стран не станут серьезно пересматривать свою политику в отношении Турции, республика сможет остаться в Североатлантическом альянсе даже после присоединения к другой международной организации.

«Ведь крупнейшими торговыми партнерами КНР (страна — член БРИКС. — «Газета.Ru») являются США и Европа. Иными словами, вступление в БРИКС не означает разрыва всех отношений с Европой и США. Почему же Турция должна остаться в стороне?» — задался вопросом эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Унала добавил, что в настоящее время Вашингтон использует доллар и его доминирующее положение в мире как инструмент санкций. В связи с этим профессор призвал отказаться от платежной системы, подверженной давлению со стороны американского руководства. Если этого не сделать, интенсивность противостояния гегемонии США уменьшится.

«Почти все страны, участвующие в БРИКС, разделяют эту точку зрения. Финансирование внешней торговли национальными валютами растет. Возможно, вступит в силу новая денежная система, основанная на золоте. Это единственный способ серьезно противостоять гегемонии США в мире», — резюмировал он.

4 июня турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что республика хотела бы вступить в БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление в ходе официального визита в Пекин.

Ранее в МИД РФ анонсировали появление в БРИКС новой категории стран.