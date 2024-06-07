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Путин ответил, планирует ли «сибиризировать» Россию

Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия будет «прирастать» Арктикой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведущий задал главе государства вопрос о «сибиризации» страны. В ответ лидер РФ сказал, что необходимо развивать восточные регионы – Западную Сибирь и Дальний Восток.

Политик обратил внимание, что Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен. Постепенно центр экономического развития сдвигается — восточнее и севернее, отметил он.

«Россия будет прирастать и будет прирастать Арктикой, потому что основные ресурсы у нас там», — сказал Путин.

До этого заместитель командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Блейза Фроули заявил, что действия Российской Федерации в Арктике вызывают тревогу у западных стран.

Он отметил, что у РФ есть сорок атомных ледоколов, а в течение ближайших десяти лет могут появиться еще десять. При этом Соединенные Штаты и Канада вместе располагают лишь пятью ледоколами и намерены построить еще столько же коллективно, сказал замком.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.

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