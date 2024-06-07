Путин ответил, планирует ли «сибиризировать» Россию

Россия будет «прирастать» Арктикой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведущий задал главе государства вопрос о «сибиризации» страны. В ответ лидер РФ сказал, что необходимо развивать восточные регионы – Западную Сибирь и Дальний Восток.

Политик обратил внимание, что Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен. Постепенно центр экономического развития сдвигается — восточнее и севернее, отметил он.

«Россия будет прирастать и будет прирастать Арктикой, потому что основные ресурсы у нас там», — сказал Путин.

До этого заместитель командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Блейза Фроули заявил, что действия Российской Федерации в Арктике вызывают тревогу у западных стран.

Он отметил, что у РФ есть сорок атомных ледоколов, а в течение ближайших десяти лет могут появиться еще десять. При этом Соединенные Штаты и Канада вместе располагают лишь пятью ледоколами и намерены построить еще столько же коллективно, сказал замком.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.