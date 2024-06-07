Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден попросил прощения у Зеленского

Байден извинился перед Зеленским из-за задержки военной помощи Украине

close
100%
Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским из-за задержки с выделением военной помощи Украине. Его слова передает телеканал CNN.

«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием... У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал Байден во время встречи с украинским лидером во Франции.

По словам президента США, ряд очень консервативных конгрессменов препятствовали принятию проекта о выделении помощи Киеву. Он также в очередной раз заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что выделенного пакета помощи должно хватить Украине до конца года. Он предупредил о возможных тактических успехах России из-за задержек в поставках вооружений на Украину. Он напомнил про шестимесячную задержку конгресса.

Ранее Байден объявил о выделении новой помощи Украине на $225 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами