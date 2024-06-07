Байден попросил прощения у Зеленского

Президент Соединенных Штатов Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским из-за задержки с выделением военной помощи Украине. Его слова передает телеканал CNN.

«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием... У нас были проблемы с принятием законопроекта», — сказал Байден во время встречи с украинским лидером во Франции.

По словам президента США, ряд очень консервативных конгрессменов препятствовали принятию проекта о выделении помощи Киеву. Он также в очередной раз заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что выделенного пакета помощи должно хватить Украине до конца года. Он предупредил о возможных тактических успехах России из-за задержек в поставках вооружений на Украину. Он напомнил про шестимесячную задержку конгресса.

Ранее Байден объявил о выделении новой помощи Украине на $225 млн.