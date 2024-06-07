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Путин оценил потенциал присоединения новых участников в БРИКС

Путин: БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых участников

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Gianluigi Guercia/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников.

По его словам, стремление партнеров на развитие контактов разных континентов приветствуется.

«Такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов разных континентов — контакта с БРИКС — мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать», — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

До этого руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что категория стран-партнеров будет введена в БРИКС.

По его словам, данная категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать.

Он также добавил, что на данный момент в союзе находятся на рассмотрении около 30 обращений разных стран, предлагающих установить разные формы сотрудничества.

7 июня министр планирования и экономразвития Египта Хала ас-Саид заявил, что страна стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.

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ПМЭФ-2024
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