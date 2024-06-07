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Путин указал на необходимость технологического обновления армии

Путин напомнил о необходимости повысить темп технологического обновления армии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российской армии необходим высокий темп технологического обновления, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям», — сказал он.

По его словам, подобные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где, по его словам, также необходим высокий темп технологического обновления.

«Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны », — отметил Путин.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

До этого Путин заявлял, что у США «безграничное воровство» в финансировании армии. По его словам, Соединенные Штаты вынуждены тратить деньги на содержание своих вооруженных сил, потому что, если у них есть обширные базы по всему миру, огромные расходы, «воровство безграничное».

Кроме того, Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол». Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Путин оценил результаты роста российской экономики.

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