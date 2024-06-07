Путин заявил о гонке за укрепление суверенитета в мире

Между странами в мире началась настоящая гонка за укрепление суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он считает, что страны, которые были лидерами, в данный момент пытаются сохранить лидерство «всеми правдами и неправдами».
В мире сейчас наблюдается взрывной технологический рост, также меняются все сферы жизни, отметил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, в стране меняется финансовый сектор и сфера транспортных услуг.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.
В конце мая Путин в ходе церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время Россия проходит через серьезные испытания. По его словам, власти сейчас «отстаивают правду, справедливость, суверенитет России».
Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.