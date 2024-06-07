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Путин заявил о гонке за укрепление суверенитета в мире

Путин: между странами началась гонка за укрепление собственного суверенитета

Между странами в мире началась настоящая гонка за укрепление суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он считает, что страны, которые были лидерами, в данный момент пытаются сохранить лидерство «всеми правдами и неправдами».

В мире сейчас наблюдается взрывной технологический рост, также меняются все сферы жизни, отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, в стране меняется финансовый сектор и сфера транспортных услуг.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В конце мая Путин в ходе церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время Россия проходит через серьезные испытания. По его словам, власти сейчас «отстаивают правду, справедливость, суверенитет России».

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

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