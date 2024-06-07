В США рассказали, что даст России ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами. Такое мнение выразил обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

По ее словам, Запад раздражен, так как РФ удалось адаптировать экономику страны к новым обстоятельствам с санкциями и множеством торговых ограничений.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников на полях ПМЭФ заявил, что текущая динамика ВВП России позволяет говорить о том, что российская экономика движется по прогнозной траектории роста в 2,8% в 2024 году. Решетников также добавил, что экономика адаптируется, продолжает расти в условиях достаточно высоких процентных ставок.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере. Он проводится с 1997 года в Санкт-Петербурге. Основная аудитория — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, политики. В нашей стране ПМЭФ считается главным экономическим форумом на территории СНГ.

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