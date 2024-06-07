Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, что даст России ПМЭФ

CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить связи с незападными странами

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами. Такое мнение выразил обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

По ее словам, Запад раздражен, так как РФ удалось адаптировать экономику страны к новым обстоятельствам с санкциями и множеством торговых ограничений.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников на полях ПМЭФ заявил, что текущая динамика ВВП России позволяет говорить о том, что российская экономика движется по прогнозной траектории роста в 2,8% в 2024 году. Решетников также добавил, что экономика адаптируется, продолжает расти в условиях достаточно высоких процентных ставок.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере. Он проводится с 1997 года в Санкт-Петербурге. Основная аудитория — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, политики. В нашей стране ПМЭФ считается главным экономическим форумом на территории СНГ.

Ранее Путин рассказал о росте российской экономики.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами