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Захарова назвала «лохотроном» предоставление членства в ЕС

Захарова раскритиковала ЕС за двойные стандарты при приеме новых стран в союз

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подход стран — стран Европейского союза к принятию решений о вступлении новых государств в объединение является «лохотроном». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Раз они претендуют на некое лидерство в мировых делах, надо привести критерии своего отношения к миру в соответствие, уничтожить эту двойную стандартизацию. А это, извините, просто лохотрон, а не двойные стандарты», — сказала дипломат на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Почему страны, которые не отвечали или продолжают не отвечать принципам, которым должны отвечать кандидаты, они никогда и не будут отвечать <...>, но их еще и вопреки воле народов этих стран буквально затягивают туда», — сказала дипломат.

В то же время, туда не приняли страны, которые хотели бы вступить и по объективным показателям подходили для этого. Их долго держали на крючке, требуя подтянуться еще, добавила Захарова.

По ее мнению, подобные действия Евросоюза говорят о том, что речь идет о двойных стандартах буквально в каждом аспекте западного подхода к международной повестке.

7 июня сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.

В мае агентство Bloomberg писало, что Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок.

До этого сообщалось, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз могут затянуться на несколько месяцев.

Ранее в ЕС захотели продвижения процесса вступления Украины и Молдавии.

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ПМЭФ-2024
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