Захарова оценила сообщения о возможных переговорах РФ и США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о возможных переговорах между РФ и США по прекращению огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня такой информации нет. Никакой информации на этот счет нет», — заявила она.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет. По его словам, украинская сторона полностью закрыла все двери для переговорного процесса. Он добавил, что исходя из сложившейся ситуации, Москва продолжает добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума отмечал, что Российская Федерация сохраняет позицию в пользу переговоров с Украиной, но для их проведения нужно понять, кто будет легитимен со стороны Киева.

Ранее в США оценили слова Путина об ответе на поставки дальнобойного оружия ВСУ.