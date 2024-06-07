Обстрел Луганска связали с разрешением Украине бить по РФ американским оружием

Обстрел города Луганска, который произошел утром 7 июня, является наглядным примером последствий решения президента США Джо Байдена разрешить украинским войскам использовать американское оружие для ударов по РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что именно хозяин Белого дома санкционировал применение американского дальнобойного оружия для атак на объекты на российской территории. По его словам, Луганск находится на расстоянии более 100 км от линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли жилой спальный квартал города.

«Луганск — наглядный пример их (американских вооружений. — «Газета.Ru») использования», — подчеркнул Мирошник.

Также посол обратил внимание на недавнее высказывание советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Он заявил, что решение Байдена представляло собой «здравый смысл».

«То, что сейчас происходит в Луганске, это именно то, что Салливан назвал представляющим здравый смысл?» — поинтересовался дипломат.

Утром 7 июня военные ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, в результате чего в городе произошли несколько взрывов. По последней информации, из-за действий украинских войск пострадали 22 человека. В их числе — восьмилетний ребенок.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после атаки в населенном пункте обрушился подъезд одного из жилых домов. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, к текущему моменту им удалось достать из-под завалов одну женщину.

Как сообщила пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова, бойцы ВСУ атаковали административный центр региона шестью американскими ракетами ATACMS. Большая часть из них была уничтожена на подлете к городу.

Ранее в МИД РФ заявили, что США обязательно ответят за снятие запрета на удары по российской территории американским оружием.