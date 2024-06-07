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Риттер обвинил Запад в создании для России образа врага в СМИ

Экс-разведчик Риттер: Запад создает России образ врага в местных СМИ

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что правительства стран Запада конструируют для России образ врага в СМИ. Его слова с сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические», — заявил Риттер.

По его словам, Россия в западных массмедиа должна считаться врагом, достойным конфронтации. Объективную реальность, в которой Москва не является противником, Запад принять не готов, указал экс-разведчик.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в руководстве стран Евросоюза говорят о страхе конфликта с Россией из-за желания создать «образ врага» перед налогоплательщиками.

Ранее в Кремле «поддержали» талантливые карикатуры на Путина.

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