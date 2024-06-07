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Политолог указал на легкомыслие западных элит относительно ядерного оружия

Политолог Сардарян: Запад легкомысленно относится к угрозе ядерной войны

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Reuters

Декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Генри Сардарян в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что обстрелы территории России западным оружием — «путь к очень серьезным проблемам».

Эксперт обратил внимание, что Запад последовательно отменяет жесткие табу относительно снабжения Киева, которые раньше считались непреложными. Более того, по его словам, некоторые из западных политиков легкомысленно надеются, что угроза ядерной эскалации отсутствует.

«Уже какие-то психопаты позволяют себе всерьез обсуждать, что, мол, возможно, у России не сработает ядерное оружие, что бояться русского арсенала вообще не стоит. <...> Как только начнут закрадываться сомнения в эффективности этого вооружения и допускаться такие сомнения в стиле «а вдруг», мы окажемся на пороге очень серьезной эскалации конфликта», — сказал политолог.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать.

Российский лидер также сообщил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

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