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Песков рассказал, чему будет посвящена дискуссия с Путиным на ПМЭФ

Песков: Путин посвятит речь на ПМЭФ проблемам и достижениям российской экономики

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выдвинул предположение, что дискуссия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) во время пленарного заседания, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин, так или иначе будет посвящена теме политической экономии. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если брать в совокупности: и выступление президента, и затем дальнейшую дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию скорее», — сообщил он.

По словам Пескова, «в современном мире все упирается именно в политэкономию».

Пресс-секретарь добавил, что у президента запланировано экономически ориентированное выступление, которое будет содержательным и достаточно насыщенным. Песков уточнил, что участникам экономического форума прежде всего интересно узнать оценку Путина насчет состояния экономики в стране, достижений, проблем и ориентиров на будущее. Именно об этом будет говорить президент, заключил представитель Кремля.

По словам Пескова, Владимир Путин может провести ряд рабочих встреч на полях ПМЭФ до или после пленарного заседания.

До этого Дмитрий Песков заявил о сохранении ключевой роли нефтяной отрасли для бюджета РФ. При этом он подчеркнул, что теперь экономика России развивается «за счет производства, за счет переработки, за счет услуг, а не за счет «нефтянки»». Песков подчеркнул, что такой сдвиг очень важен для развития страны.

Ранее в Кремле назвали ключевую задачу для российского руководства.

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ПМЭФ-2024
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