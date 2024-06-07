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Песков предложил спросить у Байдена, откуда тот знает Путина 40 лет

Песков предложил уточнить у Байдена слова о том, что он знает Путина 40 лет

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил уточнить у президента США Джо Байдена, откуда тот может знать российского лидера Владимира Путина 40 лет. Его слова приводит ТАСС.

«Байдена надо спрашивать», — сказал Песков.

Байден до этого негативно высказался о Путине и добавил, что знает его «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год, он работал в КГБ.

Также Песков заявил, что ответ на очередные оскорбления американского лидера у Путина не стоит главным в повестке дня.

С начала военных действий на Украине Джо Байден неоднократно оскорбительно высказывался о Владимире Путине, называл его диктатором, мясником, военным преступником, которому нельзя оставаться у власти. 22 февраля 2024 года Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Ранее Песков заявлял, что оскорбления Байдена в адрес Путина вредят репутации президента США.

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