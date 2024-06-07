В БРИКС появится новая категория стран

Категория стран-партнеров будет введена в БРИКС. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, данная категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать.

«Сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС», — заявил дипломат.

Он также добавил, что на данный момент в союзе находятся на рассмотрении около 30 обращений разных стран, предлагающих установить разные формы сотрудничества.

7 июня министр планирования и экономразвития Египта Хала ас-Саид заявил, что страна стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.

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До этого заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов призвал страны БРИКС совместно противостоять информационному геноциду со стороны западных стран.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Аргентины не участвовать в БРИКС.