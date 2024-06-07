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МИД Венгрии прокомментировал отказ страны от участия в операциях НАТО на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: нельзя допустить прямого противостояния России и НАТО

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Marton Dunai/Reuters

Венгрия старается не приближать НАТО к прямому столкновению с Россией, для этого нужно делать все возможное. Так глава венгерского МИДа Петер Сийярто в беседе с RT прокомментировал отказ страны от участия в возможных военных операциях НАТО на Украине. По словам министра, у Будапешта на этот счет есть четкая позиция, которую он объяснил всем остальным.

«Остальным остается только уважать [нашу позицию]. Мы никогда не станем участвовать в действиях, которые как никогда близко подводят НАТО к войне», — подчеркнул Сийярто и призвал сделать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта альянса с Россией.

Напомним, накануне на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге он заявил об отказе Венгрии участвовать в операциях НАТО, приближающих альянс к возможному прямому столкновению с Россией, в том числе — поставках оружия и подготовке военных для Киева.

Ранее Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно.

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