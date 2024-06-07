Додик сообщил о решении об отделении Республики Сербской

Решение об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины (БиГ) есть, когда определится дата проведения референдума, пока неизвестно. Об этом заявил президент республики Милорад Додик ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен», — сказал Додик, отметив, что необходимо провести много исследований и завершить анализ.

Республика Сербская хотела бы скорее провести его, но в этом вопросе есть еще две стороны, подчеркнул он.

Президент республики считает, что главное сейчас начать переговорный процесс. В стране уверены, что на данном этапе уже существует достаточно исторической зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет, добавил Додик.

23 мая в Республике Сербской заявили о подготовке в течение 30 дней документа о мирном разграничении БиГ.

Ранее Путин и Додик встретились на ПМЭФ.