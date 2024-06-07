Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Додик сообщил о решении об отделении Республики Сербской

Додик: выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины произойдет

close
100%
Reuters

Решение об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины (БиГ) есть, когда определится дата проведения референдума, пока неизвестно. Об этом заявил президент республики Милорад Додик ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен», — сказал Додик, отметив, что необходимо провести много исследований и завершить анализ.

Республика Сербская хотела бы скорее провести его, но в этом вопросе есть еще две стороны, подчеркнул он.

Президент республики считает, что главное сейчас начать переговорный процесс. В стране уверены, что на данном этапе уже существует достаточно исторической зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет, добавил Додик.

23 мая в Республике Сербской заявили о подготовке в течение 30 дней документа о мирном разграничении БиГ.

Ранее Путин и Додик встретились на ПМЭФ.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами