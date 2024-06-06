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В России допустили, что Байден принимает стимуляторы перед выступлениями

Политик Рогов допустил, что Байден принимает стимуляторы перед выступлениями

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Joshua Roberts/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью «Радио 1» прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что действующего главу государства Джо Байдена накачивают лекарствами перед каждым публичным выступлением.

«Это вполне возможно, по крайней мере по поведению этого человека видно, что старость и болезни делают свое дело, и адекватное восприятие мира дается ему все тяжелее и все на более короткие сроки», — сказал Рогов.

Он добавил, что в случае победы Байдена на предстоящих президентских выборах ничего не изменится, поскольку принимать решения будут те же люди, которые делают это сегодня.

В мае Трамп заявлял, что намерен потребовать от Байдена пройти тест на наркотики перед тем, как состоятся их дебаты.

В начале июня газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние и уровень вовлеченности Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья.

Ранее Трамп заявил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.

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