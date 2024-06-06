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Песков оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия на Украину

Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе на поставки Украине оружия

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MGIMO360 TV/YouTube

Западные страны уже получили сигнал президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на поставки на Украину вооружений, предназначенных для ударов по российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам представителя главы государства, заявление президента про ответ на передачу Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ было недвусмысленным и легко считываемым. Оно широко разошлось в мировых СМИ, и теперь его внимательно изучают зарубежные эксперты и политики.

«Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, услышат ли в западных государствах предупреждение Москвы.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе беседы российский лидер отметил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Ранее Вашингтону посоветовали держаться подальше от «красных линий», установленных российским президентом.

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