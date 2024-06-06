Песков оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия на Украину

Западные страны уже получили сигнал президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на поставки на Украину вооружений, предназначенных для ударов по российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам представителя главы государства, заявление президента про ответ на передачу Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ было недвусмысленным и легко считываемым. Оно широко разошлось в мировых СМИ, и теперь его внимательно изучают зарубежные эксперты и политики.

«Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, услышат ли в западных государствах предупреждение Москвы.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе беседы российский лидер отметил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Ранее Вашингтону посоветовали держаться подальше от «красных линий», установленных российским президентом.