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Рогов раскрыл, нажмет ли Байден ядерную кнопку

Политик Рогов: Байдену не дадут нажать ядерную кнопку

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Manuel Balce Ceneta/AP

Риск того, что президент США Джо Байден на фоне ухудшения ментального состояния неосознанно нажмет ядерную кнопку, минимален. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если он окончательно поймает «белку» или Паркинсон вскружит ему голову, то, наверное, от этого шага его остановят помощники и советники, прекрасно понимающие, что все-таки Байден не совсем с нами в плане восприятия и адекватной оценки окружающего мира», — сказал Рогов.

Он добавил, что нынешний президент США уже давно не руководит страной, а всю работу ведет «коллективный Байден».

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден является политиком старой школы и предсказуемым.

Глава государства отметил, что после выборов в США никаких перемен в общении между странами не произойдет. По его словам, России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США — Дональд Трамп или Джо Байден.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья.

Ранее Байден заявил, что США не разрешат Украине бить по Кремлю.

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