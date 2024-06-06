В Грузии высказались о возможном сокращении военной помощи от США

Сокращение военной помощи от США негативно отразится не только на интересах Тбилиси, но и на интересах Вашингтона. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя предполагаемые санкции Соединенных Штатов из-за закона об иностранных агентах. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Если США уменьшат военную помощь Грузии, то это повредит и нашим, и американским интересам», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что для Грузии «важно продолжение и углубление сотрудничества с США в военной сфере».

Политик также отметил, что Тбилиси и Вашингтону необходима перезагрузка отношений на фоне ситуации с принятием закона об иноагентах.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США введут визовые ограничения против Грузии.