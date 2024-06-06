В Грузии назвали «единственного друга» страны

Единственный друг Грузии — ее собственный народ. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», «Европа очень нерелевантно поступает с Грузией в последние два года, и это все очень далеко от европейских ценностей».

В частности, в Грузии «тайно финансируют политические партии и радикальные группы, происходит вмешательство в политические процессы», отметил парламентарий.

«Это не по-европейски, когда стимулируешь в стране такое поведение, которое может привести к хаосу, иметь катастрофические последствия», — сказал Папуашвили.

3 июня Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Сразу после принятия закона об иноагентах грузинские власти решили провести через парламент запрет «ЛГБТ пропаганды» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Документ запретит не только гей-парады и однополые сцены в кино, но и усыновление детей как гомосексуальным парам, так и одиноким людям нетрадиционной ориентации или причисляющим себя к другому полу. Полностью незаконной в Грузии может стать и сама смена пола. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в провокации.