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В МИД Венгрии оценили инициативу Франции по отправке инструкторов на Украину

Сийярто: Венгрия не поддерживает идею Франции отправить инструкторов на Украину

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Marton Dunai/Reuters

Будапешт выступает против инициативы Парижа по отправке французских военных инструкторов в зону украинского конфликта. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РИА Новости.

В ходе мероприятия он отметил, что Венгрия четко обозначила свою позицию по ситуации на Украине. По его словам, власти республики считают необходимым немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

«Нам точно не нравятся подобные заявления, решения и инициативы, которые повышают риск эскалации. Очевидно, отправка войск на Украину его увеличивает», — сказал Сийярто, комментируя план французского руководства по отправке военных инструкторов в зону конфликта.

6 июня премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что отправка военных инструкторов на Украину не является табу для правительства страны. Как он сказал, с самого начала боевых действий Париж принимал участие в обучении украинских солдат. При этом до сих пор инструкторы никогда не находились непосредственно на территории Украины, подчеркнул глава кабинета министров.

Ранее в США оценили возможность отправки американских военных или инструкторов на Украину.

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