Путин начал переговоры с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Боливии Луисом Арсе в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы государств обсудят вопросы развития двухстороннего сотрудничества. Ожидается, что среди тем, которые затронут на переговорах, будет предложение Боливии о вхождении страны в БРИКС.

Накануне своего визита Луис Арсе сообщил, что едет в Санкт-Петербург для укрепления двусторонних отношений в энергетике и торговле.

7 июня Арсе выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидер Боливии станет главным гостем ПМЭФ-2024. Он уточнил, что речь идет о пленарном заседании.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее в Кремле обозначили идеологию ПМЭФ в текущем году.