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Венгрия готова поддержать мирные инициативы КНР и Бразилии по Украине

Премьер Сийярто: Венгрия поддерживает инициативы КНР и Бразилии по Украине

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Lev Radin/Global Look Press

Глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Венгрия согласна с позицией Китая и Бразилии о том, что необходимо добиваться мирного решения на Украине, и поддерживает их предложения. Его слова передает ТАСС.

«Мы приветствуем совместное заявление Китая и Бразилии, потому что это предложения по тому, как достичь мира. А мир на Украине — наш главный интерес», — сказал глава венгерского правительства.

Он добавил, что Венгрия ценит и поддерживает инициативу этих стран, а также согласны с их позицией о том, что решения конфликта не достичь на поле боя.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посетил форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Выступая на мероприятии, он раскритиковал Китай и Бразилию за отказ участвовать в швейцарском «саммите мира», объявил, что на конференции Украина предложит сделку, аналогичную зерновой инициативе, и пожаловался, что решение США о применении американского оружия по России «недостаточное». О чем еще говорил Зеленский на форуме и с кем встречался — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай призвал начать подготовку к «настоящей мирной конференции» по Украине.

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