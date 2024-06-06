Сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что Владимир Путин хочет избавиться от американского оружия на территории Украины, которое угрожает России. Его слова передает Mediate.

Парламентарий подчеркнул, что Путину не нужна ни Украина, ни Европа, поскольку у России достаточно собственных территорий.

«Он [Путин] просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединенных Штатов, направленного на Москву», — заявил Табервилл.

Он также обвинил администрацию президента Джо Байдена в отсутствии навыков дипломатии. С его точки зрения, Вашингтону следовало бы провести саммит с представителями РФ сразу после начала конфликта на Украине.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ и Украина были близки к договоренности по денацификации, украинское руководство было готово пойти на условия российской стороны.

17 мая Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями.

Ранее в словах Путина увидели прямое требование к Байдену по поставкам оружия ВСУ.