У европейцев снижается доверие к тому, что вещают западные СМИ о России и специальной военной операции. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил финский журналист Кости Хейсканен, комментируя новость о том, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен освистали во время выступления в Хельсинки.

«Во многих европейских странах население уже скоро возьмет вилы и пойдет, как говорится, на дворцы богатеев и чиновников, которые обокрали пенсионеров, студентов и малоимущих. В Финляндии люди даже хотят увольняться, так как очень переживают за то, что пенсии, возможно, вообще не будут выплачиваться, поскольку экономика ушла в рецессию», — рассказал Хейсканен.

Как полагает журналист, ему, а также его западным коллегам, которые отстаивают информационную правду, удалось добиться определенного прорыва в международном вакууме.

В начале июня во время выступления фон дер Ляйен в Хельсинки активисты скандировали «Урсула — военная преступница!». Также они развернули множество плакатов с протестными лозунгами.

До этого главу ЕК освистали в Болгарии. Участники протестной акции собрались у входа в Античный театр, где выступала чиновница, и встретили ее лозунгами «Урсула — фашист!», «Нет НАТО!». Некоторые демонстранты пришли с флагами России и символикой СВО.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета хочет помешать переизбраться фон дер Ляйен.