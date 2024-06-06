Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких переговоров с Украиной не будет. Слова руководителя республики приводит телеканал «Крым 24».

«Достичь целей на сегодня можно только силой. Никаких переговоров не будет», — заявил он.

6 июня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что конференция по конфликту на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, призвана придать видимость легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Газета Temps писала, что Швейцария пыталась пригласить Россию на конференцию, но Украина не была готова к такому шагу. В конечном итоге Швейцария сочла, что приглашение России не принесет никакой пользы.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее Аксенов посоветовал диверсантам заранее писать завещание перед атакой на Крым.