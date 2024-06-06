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Москва и Минск могут подписать договор о гарантиях взаимной безопасности

МИД РФ: Москва и Минск могут подписать договор о гарантиях взаимной безопасности

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) панельной сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» заявил, что Россия и Белоруссия могут в декабре подписать договор о гарантиях взаимной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Большое внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности Союзного государства, координируя разработку двустороннего межгосударственного договора о взаимных гарантиях в этой сфере и оказывая содействие нашим советам безопасности в работе над Концепцией безопасности Союзного государства», — поделился Галузин.

Он добавил, что договор может быть подписан в декабре и приурочен к 25-летию образования объединения.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился в казахстанской Алма-Ате с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, с которым обговорил вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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