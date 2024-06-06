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Европейская страна присоединится к иску ЮАР в ООН по ситуации в Газе

ABC: Испания намерена присоединиться к иску ЮАР в ООН по ситуации в Газе

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Sven Hoppe/Global Look Press

Испания подаст заявление с просьбой разрешить присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу действий Израиля в секторе Газа. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщает ABC.

«Мы принимаем такое решение из-за продолжающейся военной операции в секторе Газа. Мы хотим, чтобы мир вернулся в Газу и на Ближний Восток, и чтобы это произошло, мы все должны поддержать суд», — заявил он.

В материале отмечается, что Испания станет первой европейской страной, которая пошла на подобный шаг после того, как Южная Африка подала иск в Международный cуд ООН в конце прошлого года.

До этого сообщалось, что Южно-Африканская республика (ЮАР) обратилась в Международный суд (МС) из-за нападения Израиля на Рафах в секторе Газа. Отмечается, что ЮАР обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев.

Ранее стало известно, что Палестина хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля.

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