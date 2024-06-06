Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны БРИКС призвали сплотиться против информационного геноцида Запада

В Крыму призвали страны БРИКС сплотиться против информационного давления Запада

close
100%
Росконгресс

Заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов призвал страны БРИКС совместно противостоять информационному геноциду со стороны западных стран. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

«Запад осуществляет геноцид в отношении культуры, спорта и всех событий, поощряет различного рода диверсии. Противодействовать можно ему только консолидировано», — сказал он.

На форум прибыли представители стран и организаций, среди них делегация представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России).

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее египетский министр промышленности отправился в Санкт-Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами