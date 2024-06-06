Страны БРИКС призвали сплотиться против информационного геноцида Запада

Заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов призвал страны БРИКС совместно противостоять информационному геноциду со стороны западных стран. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

«Запад осуществляет геноцид в отношении культуры, спорта и всех событий, поощряет различного рода диверсии. Противодействовать можно ему только консолидировано», — сказал он.

На форум прибыли представители стран и организаций, среди них делегация представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России).

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее египетский министр промышленности отправился в Санкт-Петербург.