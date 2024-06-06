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В Кремле прокомментировали слова Путина о мирном договоре с Японией

Песков: реакция Токио на слова российского президента ожидаема

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Depositphotos

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что ему нечего добавить к словам российского президента Владимира Путина по поводу мирного договора с Японией.

Журналист напомнил Пескову, что правительство Японии назвало позицию Москвы по поводу подписания мирного договора несправедливой и неприемлемой. Речь идет о словах Путина о том, что диалог с Токио по мирным договорам можно вести, если Япония изменит свою позицию по Украине. В Японии считают, что Россия пытается переложить ответственность на Токио.

«Достаточно ожидаемая [реакция], здесь наша позиция понятна, она изложена главой государства, больше добавить нечего», — резюмировал Песков.

До этого ТАСС сообщало, что правительство Японии выразило недовольство и несогласие с заявлениями президента России Владимира Путина о возможности российско-японского диалога лишь после изменения позиции Токио по Украине.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси выразил критику по поводу действий России на Украине и подтвердил неизменность позиции японского правительства по вопросу «северных территорий».

Ранее Путин сообщил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии.

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