Песков оценил важность заявления Путина об ответе на поставки Украине оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова Владимира Путина о том, что Москва имеет право поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении РФ.

«Президент сказал то, что хотел сказать. Это очень важное заявление. Оно весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий. Эти последствия обязательно будут», — заявил Песков.

6 июня американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Путин сделал серьезное предупреждение странам Запада по поводу последствий передачи дальнобойного оружия ВСУ для ударов по России.

Он призвал Запад изменить политику в отношении поддержки Украины и начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно.

До этого немецкий историк, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски заявил, что Украине не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией, а Владимир Путин в конечном итоге добьется поставленных целей в ходе СВО.

Ранее эксперт назвал возможные меры РФ в ответ на решение Байдена.