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Сурков описал формулу мира на Украине словами «минус Зеленский»

Экс-помощник Путина Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что одним из критериев для завершения конфликта на Украине должно стать исключение Владимира Зеленского из переговорного процесса. Его слова приводит портал «Актуальные комментарии».

«Формула мира проста, вот она, запишите: «минус Зеленский». Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат», — сказал Сурков.

Как отметил Сурков, отвергнув Минские соглашения, действующий украинский лидер «снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны». Чтобы купировать соответствующую угрозу, необходимы «иные, сомасштабные меры», указал он.

По словам политика, «разбушевавшееся украинство обречено на поражение», однако в одиночку ему скучно пропадать. Поэтому Владимир Зеленский носится по планете как угорелый, считает бывший помощник президента Путина.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее стало известно, что Зеленский лично звонил коллегам из СНГ с просьбой приехать на конференцию в Швейцарию.

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