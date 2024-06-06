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Политолог раскрыл смысл заявления Пекина о готовности сотрудничать с Украиной

Политолог Перла: Китай готовится к миру, в котором победила Россия

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление Пекина о готовности сотрудничать с Украиной. Эксперт подчеркнул, что Китай готовится к миру, в котором победила Россия.

«Китаю не нужен огрызок Украины в ЕС. А небольшой рынок и сельхозпроизводства — пригодится. Очень прагматический подход, его можно только приветствовать. Повторю: это все возможно в мире, где Россия уже одержала победу на поле боя. К этому миру Китай будет готов лучше всех», — сказал Перла.

6 июня заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун по итогам переговоров с первым заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой сообщил, что Пекин готов к развитию сотрудничества с Киевом по всем направлениям.

По словам китайского дипломата, КНР всегда готова ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения.

До этого сообщалось, что МИД Украины пригласил коллег из Китая к участию в швейцарском саммите по «формуле мира» президента Владимира Зеленского.

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.

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