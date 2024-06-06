В Совфеде оценили общение Путина с представителями мировых СМИ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что во время общения с представителями мировых СМИ Владимир Путин дал прямые и четкие характеристики действиям Запада, чтобы остудить авантюризм и эскалацию. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Прямые и четкие характеристики, данные вчера Президентом России действиям Запада, призваны остудить авантюризм и эскалацию, которые ведут к мировому конфликту. Один из ключевых призывов – не искать виновных на стороне, а разобраться в собственных действиях. Именно западные специалисты, а не украинские военные выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Россия будет напрямую отвечать на это!» — написал Карасин.

По его словам, реалистичный взгляд Путина на происходящие события призван «рассеять опасный туман лицемерия», который нагнетают на Западе.

Парламентарий отдельно подчеркнул, что высказывания российского лидера прозвучали в контексте серии международных мероприятий, на фоне предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Он назвал это «полезной превентивной прививкой», и выразил надежду, что она подействует.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информагентства из недружественных стран определяют информационную повестку в странах Запад, поэтому их пригласили на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. £

Ранее в словах Путина увидели прямое требование к Байдену по поставкам оружия ВСУ.