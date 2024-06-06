Шольц раскритиковал «Альтернативу для Германии» за похвалу от Путина

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге раскритиковал крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившую похвалу от Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

«Канцлер Олаф Шольц во время выступления перед депутатами Бундестага напомнил о том, что партия «Альтернатива для Германии» получила похвалу от Владимира Путина», — говорится в тексте.

Как напоминает Bild, накануне российский лидер заявил, что не видит признаков неонацизма в политической объединении, отметив, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов с ней работать.

В своем выступлении Шольц вновь заявил, что до мирных переговоров по конфликту на Украине «еще очень далеко». По его словам, Россия считает, что сможет добиться поставленных военных целей. Канцлер ФРГ также призвал Владимира Путина вывести войска с территории республики.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Матиас Моосдорф заявил, что каждого, кто захочет тягаться с Российской Федерацией, ждет судьба Наполеона или Гитлера.

Ранее в словах Путина увидели прямое требование к Байдену по поставкам оружия ВСУ.