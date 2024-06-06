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Зеленскому не понравилось, что Китай воспринимает Украину как инструмент США

New Statesman: Зеленский раздражен тем, что КНР воспринимает Киев как инструмент США

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что Китай воспринимает Киев исключительно как инструмент Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание New Statesman со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинский лидер намеревался в ходе регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре встретиться с китайской делегацией, но эта встреча так и не состоялась.

«Зеленский не смог скрыть своего раздражения по поводу того, что Китай воспринимает Украину всего лишь инструментом Вашингтона», — говорится в статье.

2 июня Зеленский заявил, что Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

3 июня официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.

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