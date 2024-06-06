Во Франции не увидели табу в вопросе отправки инструкторов на Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что отправка военных инструкторов на территорию Украины не является табу для Парижа, поскольку с начала конфликта страна помогает обучать солдат ВСУ. Его слова приводит телеканал France 2.

Атталь подчеркнул, что с начала конфликта Франция помогала обучать украинских военнослужащих, однако никогда не находилась на территории страны.

«Этот вопрос не является табу. Постоянно ведутся дискуссии о том, как наилучшим образом поддержать Украину перед лицом России, которая не ставит перед собой никаких ограничений», — сказал премьер Франции, комментируя возможную отправку военных инструкторов на Украину.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации.

«Они рискуют стать мишенью. Если, к сожалению, они будут поражены, что мы будем делать? Мы ответим или не ответим? Какова будет реакция Франции, если мы, к сожалению, будем вынуждены констатировать потери?» — сказала Ле Пен.

Ранее Ле Пен объяснила, почему Макрон регулярно говорит об отправке войск на Украину.